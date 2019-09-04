Украинцев предупредили о грядущей страшной эпидемии: есть способ спастись

С наступлением осени и учебного года в Украине может возникнуть страшная эпидемия кори. Заболевание особо опасно для тех людей, у кого нет прививки. Об этом предупредили в Министерстве охраны здоровья Украины. Только за последние семь дней в нашей стране корью заболели 130 взрослых 38 детей.

В министерстве сообщают, что вакцинация - единственный способ защититься, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. Обычно летом заболеваемость меньше, так как люди меньше бывают в коллективах. Очень важно привить ребенка до начало учебного года, так как с началом учебы и пребывании в большом количестве детей - вы рискуете здоровьем своего ребенка.

Календарь обязательных прививок (МОЗ)

Напомним, что в соответствии с календарем прививок дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Мы ранее писали, что Уляна Супрун рассказала, в какие инстанции и службы стоит обращаться в случае возникновения проблем и нарушений при вакцинации и если медики откажутся делать прививки.

Также мы сообщали, что Уляна Супрун дала развернутый ответ касательно детей, у которых не будет прививок.