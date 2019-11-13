Украинцев нашли в холодильной камере: всплыли новые детали трагедии в Польше

В Польше в воскресенье, 10 ноября, обнаружили тела заробитчан из Украины. Мертвые мужчины 28-ми и 46-ти лет были найдены в большой холодильной камере, заполненной азотом, в волости Садковице.

Правоохранители установили личности мужчин - оба из Тернопольской области. Кроме того, они являются родственниками. Погибшие украинцы - дядя и племянник, пишет Укринформ.

Ангар в Польше, в котором нашли украинцев (фото: policja.pl)

Мужчин обнаружили в большом ангаре, предназначеном для хранения фруктов и овощей. В помещении нет кислорода, и находиться там без спецодежды - означает подвергнуть себя верной смерти.

Мужчины легально работали в Польше. Каким образом они оказались в холодильнике для фруктов и овощей, предстоит выяснить полиции.

Пока же известно, что вскрытие будет проведено на территории Польши 13 октября, а 14 октября тела мужчин доставят в Украину.