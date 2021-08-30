Украинцев начали атаковать смертельно опасные насекомые: что делать при укусе

Спасатели рассказывают, что на борьбу с насекомыми они прибывают в темное время суток, тогда шершни дезориентированы. Отметим, что укус может быть для человека смертельным.

Для борьбы место с шершнями вначале забрызгивают ядом, потом закрывают тряпкой, чтобы они не вылетели и не укусили спасателей.

"А шершни сейчас значительно активизировались. Мы получаем 3-4 сообщения в неделю, что у людей в хозяйстве есть шершни", – рассказали спасатели в Ровенской области.

Почему шершни активизировались

По словам биологов, насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета. Для них теплая температура очень комфортна, они с удовольствием размножаются.

Что делать при укусе шершня

Первое правило - не пытайтесь поймать насекомое самостоятельно, ведь это может быть очень опасно.

Если все-таки вас ужалил шершень - промойте место укуса водой с мылом, обработайте антисептиком, приложите что-то холодное и пейте в течение дня много воды, или сладкого чая.

"Если же возникла аллергия - не медлите. Если трудно глотать, затрудненное дыхание, отекает язык, губы. Тогда немедленно скорая помощь", - рассказал медик.