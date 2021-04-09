Украинцев начали атаковать клещи: как не подцепить болезнь Лайма

Наступила весна и украинцев начали атаковать клещи. Эти насекомые особо опасны в такие периоды, как апрель-июнь и август-октябрь. В основном клещи сидят траве, иногда взбираются в кусты.
Как от них уберечься и не подцепить болезнь Лайма рассказали на сайте Центра общественного здоровья Украины.
Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.
Сразу обратитесь к врачу. В травмпункте вам помогут вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.
Если поблизости нет врача, удалите клеща самостоятельно. Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать его из стороны в сторону, а затем медленно выкрутить нападающего (крутить можно в любую удобную для вас сторону).
Если устройства нет, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом или петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно - без рывков!
Как мы ранее писали, американские ученые предупредили, что изменения в климате могут привести к тому, что собачьи клещи будут атаковать не только домашних питомцев, но и людей.