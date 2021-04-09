Украинцев начали атаковать клещи: как не подцепить болезнь Лайма

Наступила весна и украинцев начали атаковать клещи. Эти насекомые особо опасны в такие периоды, как апрель-июнь и август-октябрь. В основном клещи сидят траве, иногда взбираются в кусты.

Как от них уберечься и не подцепить болезнь Лайма рассказали на сайте Центра общественного здоровья Украины.

Как уберечься от клещей

Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.

Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой — и закройте шею.

Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, который отпугивает клещей. Следуйте инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет.

На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву со сторон: именно там клещей больше всего.

Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.

Осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: животное выделяет анестетическое вещество, обезболивающее укус. Нужен тщательный осмотр, поскольку укусить может и так называемая нимфа — молодой очень маленький клещ.

Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением. Тщательно обследуйте свое тело, особенно участки, покрытые волосами.

Дома постирайте и поутюжьте одежду. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, а и впоследствии, перекочевав из одежды. Не стоит оставлять эту одежду возле кровати или спать в ней. Простое вытряхиванием не поможет избавиться клеща.

Проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т.д.).

Если на природу брали домашнего любимца — его также следует осмотреть на наличие клещей.

Болезнь Лайма и как ее определить

Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

Что делать, если нашли на себе клеща

Сразу обратитесь к врачу. В травмпункте вам помогут вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.

Если поблизости нет врача, удалите клеща самостоятельно. Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать его из стороны в сторону, а затем медленно выкрутить нападающего (крутить можно в любую удобную для вас сторону).

Если устройства нет, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом или петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно - без рывков!