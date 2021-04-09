Украинцев начали атаковать клещи: как не подцепить болезнь Лайма
Наступила весна и украинцев начали атаковать клещи. Эти насекомые особо опасны в такие периоды, как апрель-июнь и август-октябрь. В основном клещи сидят траве, иногда взбираются в кусты.
Как от них уберечься и не подцепить болезнь Лайма рассказали на сайте Центра общественного здоровья Украины.
Как уберечься от клещей
- Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.
- Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой — и закройте шею.
- Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, который отпугивает клещей. Следуйте инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет.
- На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву со сторон: именно там клещей больше всего.
- Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.
- Осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: животное выделяет анестетическое вещество, обезболивающее укус. Нужен тщательный осмотр, поскольку укусить может и так называемая нимфа — молодой очень маленький клещ.
- Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением. Тщательно обследуйте свое тело, особенно участки, покрытые волосами.
- Дома постирайте и поутюжьте одежду. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, а и впоследствии, перекочевав из одежды. Не стоит оставлять эту одежду возле кровати или спать в ней. Простое вытряхиванием не поможет избавиться клеща.
- Проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т.д.).
- Если на природу брали домашнего любимца — его также следует осмотреть на наличие клещей.
Болезнь Лайма и как ее определить
Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.
Что делать, если нашли на себе клеща
Сразу обратитесь к врачу. В травмпункте вам помогут вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.
Если поблизости нет врача, удалите клеща самостоятельно. Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать его из стороны в сторону, а затем медленно выкрутить нападающего (крутить можно в любую удобную для вас сторону).
Если устройства нет, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом или петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно - без рывков!
Как мы ранее писали, американские ученые предупредили, что изменения в климате могут привести к тому, что собачьи клещи будут атаковать не только домашних питомцев, но и людей.