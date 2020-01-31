Украинцев госпитализируют с подозрением на коронавирус: подробности

Коронавирус из Китая 2019-nCoV заподозрили у 22-летней украинки, которая недавно вернулась из КНР. Девушку госпитализировали в инфекционную больницу Ровно. Еще два пациента попали во Львовскую инфекционную больницу. Что известно о коронавирусе в Украине - в материале Styler.

Девушка из Ровно сама обратилась в больницу, потому что почувствовала себя плохо по возвращению из Поднебесной. С симптомами простуды - повышенная температура, насморк, кашель, девушку сразу же доставили в инфекционку на обследование.

Дело в том, что специфического теста на китайский коронавирус в Украине нет, поэтому медики пошли методом исключения - взяли анализы на грипп и ОРВИ. После из результатов девушку смогут выписать, если окажется, что это не коронавирус.

Еще один пациент находится во Львовской инфекционной больнице. Он сам пошел к врачам, когда вернулся из Китая и почувствовал симптомы простуды. На данный момент известно, что вероятность коронавируса у мужчины не высока.

"Наш пациент прибыл с курортного острова, он не знает, находился в тесном контакте с больным или не находился. Контактировал с большим количеством людей, и нас, собственно, насторожил тот симптом - тяжесть при дыхании, - говорит главный инфекционист Львовщины Наталья Тимко, пишет ТСН.

Ранее еще один студент, прилетевший из Китая во Львов, обратился к медикам из-за симптомов ОРВИ. И хотя медики не подтвердили коронавирус, молодой человек решил остаться в больнице.

Напомним, что основными симптомами этого штамма коронавируса являются лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. Опасность вируса заключается в том, что он очень быстро поражает легкие, вызывая вирусную пневмонию.

Вирусом заразились на рынке морепродуктов в городе Ухань (провинция Хубэй), позже стало известно, что он начал передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет 14 дней, а человек становится заразным еще до появления первых симптомов.

В то же время в Минздраве Украины заявили, что на территории Украины случаев заражения не зафиксировано. В ведомстве дали инструкцию медикам, как действовать в случае подозрения на коронавирус.

Медикам дали инструкцию по коронавирусу (скрин: facebook.com/moz.ukr)