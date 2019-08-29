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Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 12:00
Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали
Афера с мобильными (фото: коллаж РБК-Украина)

Мошенники не дремлют и придумывают новые схемы "разводов" граждан

Украинцы столкнулись с новой мошеннической схемой, которая связана с мобильными телефонами. Дело в том, что злоумышленники пытаются получить деньги с помощью фейковых SMS-сообщений. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на Facebook-страницу Марины Грищук.

Мошенники отсылают сообщение, в котором говорится, что на счет пользователя пришли средства, а потом они просят вернут деньги обратно. При этом аферисты начинают давить на жалость и писать, что им очень нужны их деньги, которые якобы они по ошибке отправили не на свой счет.

"Господи, ошиблась и перевела вам 50 грн. Верните пожалуйста назад. Доцю в роддом забрали, а у нас в селе терминал не работает", - написал мошенник Марине.

Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию и отметили, что они тоже получали подобные сообщения.

  • Мне подобное приходило, только тут уже на жалость давят;
  • Это мошенники, а точнее люди из тюрьмы сидят и отправляют такие смс, вдруг кто-то поведется!
  • Немного холодно. Если у вас Vodafone, то таким образом они пытаются взломать вашу SIM-карту и получить доступ до банковских карточек. В начале переписка. Потом звонки. Потом обратный звонок от вас. Имея входящие и исходящие, они регистрируют карту на себя;
  • Информация (смс) про пополнение счета должна от оператора приходить, а не с левого номера.

Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали

Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали

Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Одессе раскрыли схему мошенников в сети, которая приносила миллионы.

Ранее сообщалось о том, что в полиции рассказали о самых популярных способах мошенников, с помощью которых они обманывают граждан.

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Новости Украины мошенничествоаферисты
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