Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали

Мошенники не дремлют и придумывают новые схемы "разводов" граждан
Украинцы столкнулись с новой мошеннической схемой, которая связана с мобильными телефонами. Дело в том, что злоумышленники пытаются получить деньги с помощью фейковых SMS-сообщений. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на Facebook-страницу Марины Грищук.
Мошенники отсылают сообщение, в котором говорится, что на счет пользователя пришли средства, а потом они просят вернут деньги обратно. При этом аферисты начинают давить на жалость и писать, что им очень нужны их деньги, которые якобы они по ошибке отправили не на свой счет.
"Господи, ошиблась и перевела вам 50 грн. Верните пожалуйста назад. Доцю в роддом забрали, а у нас в селе терминал не работает", - написал мошенник Марине.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию и отметили, что они тоже получали подобные сообщения.
Скриншот с Facebook
Напомним, что в Одессе раскрыли схему мошенников в сети, которая приносила миллионы.
Ранее сообщалось о том, что в полиции рассказали о самых популярных способах мошенников, с помощью которых они обманывают граждан.