Как украинцам уберечься от опасных инфекций: названы основные вакцины

Рекомендуемые прививки

В Украине обязательными являются прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи и "свинки".

Но есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

ротавирусная инфекция;

пневмококковая инфекция;

менингококковая инфекция;

ветряная оспа (ветрянка);

гепатит А;

вирус папилломы человека;

грипп.

Прививки от них являются рекомендованными, сделать их можно за собственный счет.

Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны, предупреждают медики.