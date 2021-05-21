Украинцам рассказали, когда они смогут получать COVID-сертификаты

Такие документы позволят украинцам без проблем посещать страны Евросоюза.

"Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость - это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был общий процесс", - пояснила Стефанишина.

К слову, сертификаты о вакцинации будут в двух видах - цифровом и бумажном.

Напомним, страны- члены ЕС достигли соглашения о разрешении на въезд туристов из третьих стран, которые полностью вакцинированы одобренными в Евросоюзе вакцинами.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предлагает штрафовать за выдачу и использование поддельных паспортов вакцинации.

Отметим, что для украинцев открыты много стран, которые не требуют коронавирусных сертификатов и даже ПЦР-теста. Среди них, например, Турция и Черногория.