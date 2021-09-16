Украинцам рассказали, сколько будут действовать COVID-сертификаты

Действие COVID-сертификата

Украинский COVID-сертификат разработан в соответствии с требованиями Еврокомиссии, отметил главный санврач.

Изначально он действовал 6 месяцев, но когда ученые установили, что иммунитет после вакцинации держится год - продлили его действие.

"Мы наш сертификат делали по техническому заданию Еврокомиссии. Поэтому было требование выдавать сертификат на 6 месяцев. В дальнейшем все отслеживали научные исследования относительно продолжительности иммунитета после проведения вакцинации. Сегодня все ученые говорят, что послевакцинальный иммунитет будет держаться где-то в течение года", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава сообщил, что по последним данным медикам, иммунитет после вакцины может сохраняться и более года.

"Будет ли больше? Не факт и не понятно пока. Продукт новый, только начал применяться. Будем смотреть, сколько будет исследований и сколько будет научной базы для принятия решений", - резюмировал он.

Новые правила COVID-сертификатов

Напомним, что вводятся желтые и зеленые COVID-сертификаты, которые будут информировать о первой и второй дозе вакцинации, а также о результатах тестирования и др.

В документе будет указана информация о вакцинации, отрицательном тесте (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса.