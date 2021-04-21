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Украинцам рассказали, сколько больных коронавирусом будет на Пасху и майские

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 16:32
Украинцам рассказали, сколько больных коронавирусом будет на Пасху и майские Фото: Коронавирус в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые Национальной академии наук Украины дали прогноз по распространению коронавирусной инфекции на Пасху и майские праздники. Они прогнозируют рост заболеваемости.

Об это говорится в выводах ученых НАН.

Ученые прогнозируют, что после Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет около 12 тысяч.

В НАН показали динамику изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и летальных случаев за день согласно с ежедневными отчетами Минздрава.

Согласно этому прогнозу, на 3 мая в Украине будут такие ежедневные показатели:

  • 12 тысяч новых случаев инфицирования;
  • 7 тысяч пациентов, которые вылечились;
  • около 400 летальных случаев.

Отметим, что по состоянию на 21 апреля 2021 года за прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 12 162 человека, умерли - 429, выздоровели - 14 720. Количество новых случаев снова увеличилось после спада.

С начала пандемии в Украине заболело уже 1 974 118 человек, выздоровело - 1 514 472 человека. Умерло 40 796 человек.

Ранее мы писали, что украинский врач-иммунолог дал плохой прогноз по распространению коронавирусной инфекции и увеличении смертности.

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