Украинцам рассказали, почему не надо целовать иконы в церкви: причина - не коронавирус

Целовать иконы в церквях не нужно (коллаж РБК-Украина)

Целование икон в церквях Украины - давняя традиция. Но без нее можно обойтись, особенно во время эпидемии коронавируса

Целовать иконы в церкви, или нет? Такой вопрос часто задают украинцы разных конфессий - ПЦУ, УГКЦ и других. Особенно этот вопрос стал актуальным во время распространения эпидемии коронавируса и карантина из-за нее. Ведь одну икону могут целовать сотни людей в течение одного лишь дня.

И, как оказывается, в вопросе целования икон, присутствует не только "гигиенический" аспект. Так, например, доцент ЛНАИ, иконописец Константин Маркович подчеркивает: в почитании икон стоит проявлять внешнюю сдержанность, отдавая предпочтение внутренней связи с изображением - молитве.

"Вполне достаточным способом почитания святого, к которому мы молитвенно обращаемся, есть поклон и крестное знамение перед его иконой. Это не означает, что целовать иконы нельзя, - действительно, для многих верующих это самый искренний порыв в проявлении своей веры и любви, но нужно определиться, что преимущественно уста целуют не саму икону, а стекло. Ведь, подавляющее большинство икон в наше время из практических соображений прикрыта стеклом, так же как и частицы мощей святых. А наиболее важные чудотворные вообще изолированы от прикосновений верующих - для целования выставляется меньшая копия. Именно на стекле очень не эстетично выглядят отпечатки губ и протирка их платком выглядит довольно комично, ибо это вовсе не является дезинфицирующим средством", - написал Маркович в своем блоге на сайте Религиозно-информационной службы Украины.

По словам эксперта, икона не святая сама по себе, как порой кое-кто говорит, поэтому не нужно отдавать дань уважения как предмету, а святые лица абсолютно не требуют свидетельство нашей веры в форме поцелуя, а скорее требуют обращение к ним через молитву.

"Поэтому нам следует избавиться от механического повторения определенных заученных действий, которые часто являются лишь внешним проявлением нашей набожности для человеческого, а не Божьего ока... Кроме того, если на минутку представить, что перед нами действительно появилась бы Божья Матерь или кто-то из святых, то ли осмелились мы бы так легко приступить с поцелуем? И, главное, был бы этот наш поцелуй приятным святому лицу?" - резюмировал иконописец.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам разрешили не исповедоваться и не причащаться.