Украинцам рассказали, почему переболевшим COVID-19 нужна прививка

На странице отмечают, что иммунитет после прививки лучше, чем после перенесенного заболевания.

"Такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете опять этой инфекцией. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее. Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений. Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

"Поэтому даже, если вы переболели COVID-19 вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19", - рекомендуют врачи.