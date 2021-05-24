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Украинцам рассказали, почему переболевшим COVID-19 нужна прививка

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Понедельник 24 мая 2021 08:36
Украинцам рассказали, почему переболевшим COVID-19 нужна прививка Фото: Вакцинация от COVID-19 переболевшим нужна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Всем переболевшим коронавирусом людям нужна вакцинация от этой инфекции, так как ею можно все равно заболеть еще раз. Медики утверждают, что прививка лучше, чем приобретенный после болезни иммунитет, стимулирует образование антител.

Об этом сообщили на странице в Facebook Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

На странице отмечают, что иммунитет после прививки лучше, чем после перенесенного заболевания.

"Такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете опять этой инфекцией. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее. Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений. Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

"Поэтому даже, если вы переболели COVID-19 вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19", - рекомендуют врачи.

Как мы писали ранее, экс-министр Минздрава назвала главную проблему с вакцинацией от коронавируса.

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