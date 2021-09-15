Украинцам рассказали, кто более опасен - вакцинированный от COVID или переболевший

"Уже доказано, что переболевшие люди заболевают повторно исключительно редко. Даже высчитан процент - 0,1. Эта десятая доля процента приходится на людей, имеющих дефекты иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценную длительную защиту", - сообщил врач.

Он отметил, что переболевшие коронавирусом люди имеют более стойкий иммунитет к инфекции, чем вакцинированные.

"Заболевшие повторно все равно выздоравливают, более того, тяжело болеют вообще крайне редко (тоже посчитано – в 0,05% случаев попадают в стационар). Значит, их иммунитет достаточный, чтобы выздороветь, но недостаточный для формирования иммунной памяти", - отметил доктор.

Привитые могут заболеть

"Привитые, как и предупреждают производители всех без исключения вакцин, могут заболеть. Этого не наблюдается массово, но люди действительно болеют. Я вижу это среди своих пациентов, люди обращаются за помощью, и все рассказывают. Это не удивительно, тут нет ничего неожиданного. Ни ВОЗ, ни CDC, ни МОЗ не утверждают, что вакцинация гарантирует стопроцентную защиту", - пишет Дубровский.

Врачи не заболевают повторно

Доктор напомнил, что цель вакцинации - защитить группы риска от инфекции. Также Дубровский отмечает, что переболевшие медики в стационарах не заражаются заново, а это говорит о стойком иммунитет после болезни.

"Статистика неумолимая и неопровержимая. Медики, и не только инфекционисты, массово не болеют повторно. Что-то их бережет. Думаю, все понимают, что это "что-то" - хороший иммунитет, а не маски или мытые руки. К слову, уровень антител у медработников очень высокий", - резюмировал медик.