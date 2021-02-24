Украинцам рассказали об онлайн регистрации на вакцинацию от COVID-19

Зарегистрироваться на прививки смогут лица не из приоритетных групп, в возрасте 18-59 лет.

Новый функционал в приложении "Дія" для записи на вакцинацию будет подключен к системе eHealth.

Как объяснил Кучер, сведения о получении прививки гражданином будут сохраняться в реестре вакцинации.

Также он отметил, что министерство сможет информировать определенные группы населения по мере поступления препарата в зависимости от региона о возможности записаться на конкретное время и место для вакцинации.

Процесс онлайн-записи в очередь намерены сделать максимально простым: после регистрации в системе человеку приходит подтверждение, а как только в данном регионе появляется возможность вакцинироваться, гражданин получает соответствующее сообщение с подтверждением.

В Минздраве также хотят реализовать возможность напоминания о вакцинации через контактный центр и возможность записи гражданами своих пожилых родственников.

После того как человеку сделают прививку, ему выдадут сертификат о вакцинации. Минздрав также будет предоставлять украинцам необходимую для въезда за рубеж информацию о прививке "в том виде, в каком будет нужно".

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной, добавил Кучер.