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Украинцам рассказали об онлайн регистрации на вакцинацию от COVID-19

Автор: Владимир Костырин

В Украине запустят онлайн-систему регистрации на вакцинацию от COVID-19 через мобильное приложение "Дія", а также через контактный центр Министерства здравоохранения. Новшество должно заработать с 1 марта.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава по вопросам цифровизации Ярослав Кучер в эфире телеканала "Украина 24".

Зарегистрироваться на прививки смогут лица не из приоритетных групп, в возрасте 18-59 лет.

Новый функционал в приложении "Дія" для записи на вакцинацию будет подключен к системе eHealth.

Как объяснил Кучер, сведения о получении прививки гражданином будут сохраняться в реестре вакцинации.

Также он отметил, что министерство сможет информировать определенные группы населения по мере поступления препарата в зависимости от региона о возможности записаться на конкретное время и место для вакцинации.

Процесс онлайн-записи в очередь намерены сделать максимально простым: после регистрации в системе человеку приходит подтверждение, а как только в данном регионе появляется возможность вакцинироваться, гражданин получает соответствующее сообщение с подтверждением.

В Минздраве также хотят реализовать возможность напоминания о вакцинации через контактный центр и возможность записи гражданами своих пожилых родственников.

После того как человеку сделают прививку, ему выдадут сертификат о вакцинации. Минздрав также будет предоставлять украинцам необходимую для въезда за рубеж информацию о прививке "в том виде, в каком будет нужно".

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной, добавил Кучер.

Как сообщалось, ранее врач рассказал, кому совсем не нужна вакцина от коронавируса.

Напомним также, что стало известно о компенсациях за побочную реакцию на вакцину от COVID-19.

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