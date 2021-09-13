Украинцам рассказали, на какой день после вакцинации больше вероятность подцепить COVID-19

"И хотя приемные инфекционных отделений были перегружены, количество подтвержденных случаев, требующих госпитализации, оказалось довольно низким. А со второй половины августа число поступающих больных выросло минимум в два, а то и в три раза. Почему?" - написал доктор.

По его мнению, рано говорить о том, что привитые от коронавируса стопроцентно безопасны и не могут заражать других людей.

Более того, на пятый-восьмой день после прививки человек рискует заболеть коронавирусом, так как его иммунитет в это время очень уязвим. Поэтому лучше в это время поберечься и ограничить контакты с другими людьми.

"Данные мировых исследований утверждают, что вакцинированные в большинстве своем болеют легче, чем те, кто не привит. Думаю, у нас будет возможность проверить это на практике. Важно перед вакцинацией обратиться к семейному врачу и пройти минимальное обследование, особенно если есть сопутствующие хронические заболевания. Также практика показывает, что довольно часто люди после введения вакцины на пятый - восьмой день заражаются. Почему - надо разбираться. Предполагается, что после вакцинации человек становится очень уязвимым, поэтому советую, сделав прививку, хотя бы неделю оставаться дома и максимально ограничить контакты", - сообщил Дубровский.