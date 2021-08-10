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Украинцам рассказали, какие вакцины можно смешивать: не перепутайте!

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Вторник 10 августа 2021 20:47
Украинцам рассказали, какие вакцины можно смешивать: не перепутайте! Врач рассказал, Можно ли смешивать Pfizer и Moderna (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Некоторые вакцины от коронавируса можно сочетать между собой, то есть, смешивать для первой и второй прививки. И это не приведет к каким негативным последствиям для организма человека.

Какие именно вакцины можно смешивать, а с какими категорически запрещено проводить подобные "опыты" - рассказал главный санитарный врач Украины, эпидемиолог Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

Можно ли смешивать Pfizer и Moderna?

По словам чиновника, в мире есть установленные четкие рекомендации относительно того, какие препараты можно сочетать между собой. Но это касается не всех вакцин.

"Можно смешивать между собой мРНК-вакцины. То есть, если первая доза Pfizer или Moderna, то вторая доза может быть сделана также Pfizer или Moderna. И эти вакцины можно смешивать", - сказал Кузин.

Также, это допустимо, когда смешивается вакцина AstraZeneca с вакциной мРНК.

"AstraZeneca может быть введена в качестве первой дозы, тогда вторую дозу можно ввести мРНК-вакцину - Pfizer или Moderna", - пояснил врач.

А вот смешивание других типов COVID-вакцин на сегодняшний день не разрешено, ведь нет доказательной базы по безопасности такого процесса.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что разрешение на смешивание вакцины - это прерогатива врача, а не пациента.

"Невозможно прийти в центр вакцинации и заказать какой-то смешанный "коктейль" или смешанную дозу", - резюмировал Кузин.

Ранее мы писали, что COVID-вакцинация снижает риск госпитализации в 15 раз.

Также врачи назвали симптомы коронавируса, которые появляются после полного курса вакцинации.

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