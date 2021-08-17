Украинцам рассказали, какие "побочки" при COVID-вакцинации самые опасные

После прививки от коронавируса могут возникать побочные реакции. Украинцам рассказали, в каких случаях нужно не терпеть, а бежать к врачу.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава по информированию о COVID-ситуации в Украине.

После иммунизации антикоронавирусным препаратом могут возникать такие состояния:

покраснение, боль и припухлость в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суглобах, боль в животе;

тошнота;

утомляемость;

сонливость или бессонница;

головокружение.

Врачи говорят, что такие реакции допустимы и должны проходить уже через несколько дней.

В каких случаях побочные реакции повод обратиться к врачу?

"Если эти симптомы остаются и ухудшается самочувствие, нужно обратиться к семейному врачу", - предупредили в Минздраве.