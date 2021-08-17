Украинцам рассказали, какие "побочки" при COVID-вакцинации самые опасные

После прививки от коронавируса могут возникать побочные реакции. Украинцам рассказали, в каких случаях нужно не терпеть, а бежать к врачу.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава по информированию о COVID-ситуации в Украине.
Врачи говорят, что такие реакции допустимы и должны проходить уже через несколько дней.
"Если эти симптомы остаются и ухудшается самочувствие, нужно обратиться к семейному врачу", - предупредили в Минздраве.
Напомним, что на 17 августа в Украине полностью вакцинировано от коронавируса 4 793 100 человек. Они получили две дозы препарата со старта кампании по иммунизации 24 февраля 2021 года.