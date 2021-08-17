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Украинцам рассказали, какие "побочки" при COVID-вакцинации самые опасные

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Вторник 17 августа 2021 12:44
Украинцам рассказали, какие "побочки" при COVID-вакцинации самые опасные Коллаж РБК-Украина: Вакцинация от коронавируса в Украине
Автор: Светлана Мащенко

После прививки от коронавируса могут возникать побочные реакции. Украинцам рассказали, в каких случаях нужно не терпеть, а бежать к врачу.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава по информированию о COVID-ситуации в Украине.

После иммунизации антикоронавирусным препаратом могут возникать такие состояния:

  • покраснение, боль и припухлость в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суглобах, боль в животе;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • сонливость или бессонница;
  • головокружение.

Врачи говорят, что такие реакции допустимы и должны проходить уже через несколько дней.

В каких случаях побочные реакции повод обратиться к врачу?

"Если эти симптомы остаются и ухудшается самочувствие, нужно обратиться к семейному врачу", - предупредили в Минздраве.

Напомним, что на 17 августа в Украине полностью вакцинировано от коронавируса 4 793 100 человек. Они получили две дозы препарата со старта кампании по иммунизации 24 февраля 2021 года.

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