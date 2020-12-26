Диетолог раскрыла секрет, как в новогоднюю ночь вкусно полакомиться и не объесться

В новогоднюю ночь необходимо потреблять больше блюд из рыбы и салатов из зелени, а жирных блюд и "Оливье" - свести к минимуму. Также, чтобы не навредить организму и не переесть, за праздничным столом не нужно много потреблять продуктов и блюд.

Как объяснила врач-диетолог Инна Раилко в эфире телеканала "Украина 24", переедание на Новый год может обернуться обострением хронических заболеваний пищеварительной системы, поскольку это огромная на него нагрузка.

Со слов диетолога, объедаться в первые 30 минут не следует. Она советует разделить на несколько приемов в период пребывания за новогодним столом.

Также специалист советует заменить жирные и вредные салаты на те, что содержат зелень, тунец, семгу. Добавлять необходимо не майонез, а оливковое масло. Если же и готовить традиционное "Оливье", то отмечает диетолог, оно не должно быть главным на праздничном столе.

"Перед украинцами стоит большая задача – как пережить праздники так, чтобы чувствовать себя хорошо. Если вы не употребляли в течение этого года салат Оливье, для вас не являются привычными жирные блюда, то, конечно, на праздничном столе надо эти блюда ограничить... Необязательно Оливье. Оно является нашей традицией, готовьте, но чтобы оно не занимало весь праздничный стол", - рассказала Раїлко.

Напомним, экономисты рассчитали стоимость новогоднего стола-2021. Так, стоимость салата "Оливье" за год выросла на 14%

Также мы ранее писали о самом вредном "новогоднем" салате, который готовят все.