Украинцам продают "липовые" справки о COVID-19 для выезда за границу: как распознать обман

Мошенники продают туристам фейковые справки о коронавирусе (коллаж РБК-Украина)

В Украине активизировались мошенники, которые во время эпидемии подделывают справки о ПЦР-тесте на коронавирус для выезда за границу и продают фальшивые документы с печатью государственной лаборатории.

Об этом 29 января заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook.

Главный санитарный врач Украины отметил, что за подобные действия грозит уголовное наказание.

Ляшко рассказал, что к лабораторной диагностике на COVID-19 сейчас привлечено около 490 лабораторий всех форм собственности, из них около 140 проводят лабораторную диагностику на выявление вируса SARS-CoV-2 молекулярно-генетическим методом.

Врач обратил внимание, что между Минздравом и Национальным агентством по аккредитации Украины было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере аккредитации системе здравоохранения. Так были аккредитованы лаборатории, которые могут выдавать результаты ПЦР-тестов в соответствии с утвержденными международными стандартами.

Реестр аккредитованных лабораторий размещен на сайте НААУ по этой ссылке.

Также Ляшко показал, как на самом деле выглядит унифицированная форма результата лабораторных исследований на выявление вируса SARS-CoV-2, которую рекомендуется использовать при пересечении границы Украины.

"Призываю не использовать услугами сомнительных лиц и не создавать им спроса на преступную деятельность. Если вам известны факты таких правонарушений, пожалуйста, сообщайте об этом в полицию", - обратился к украинцам замминистра.

В Минздраве показали, как выглядят настоящие справки о тесте на коронавирус для выезда за границу (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Ранее мы рассказывали, чем грозит покупка туристами фейковых справок о COVID-19.

Напомним, что недавно эксперт предупредил о фальшивых вакцинах от коронавируса и объяснил, как отличить подделку.