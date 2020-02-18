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Украинцам придется платить новый налог: коснется всех

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 07:32
Украинцам придется платить новый налог: коснется всех
Украинцам придется платить новый налог (Коллаж РБК-Украина)

Юристы объяснили, в каких случаях доходы на банковских картах будут облагаться налогом

Украинцам придется платить новый налог, который придется платить практически всем жителям, которые пользуются услугами банка.

Отныне, если гражданин Украины получает деньги на банковскую карточку, подарки в виде недвижимости, от людей, которые не являются близкими родственниками (родители, муж, жена, дети, в том числе и усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки), то до 1 мая 2021 – все эти доходы нужно указать в налоговой декларации и до 1 августа оплатить налог.

За денежные средства – 18% налога + 1,5% военного сбора

За недвижимость или автомобиль – 6,5%.

Налог будут снимать, если доход: трудовой, инвестиционный, от продажи недвижимости (любой, в том числе и той, которая была в пользовании), семейный, государственно-социальный.

Как пишут в Telegram-канале "Адвокат права", платить придется даже в том случае, если вы продавали в интернете какие-либо свои вещи, так как это считается прибылью.

Если на банковскую карточку поступает только лишь зарплата, больничные, премии, средства на командировки, то налог за работника оплачивает работодатель. Во всех других случаях – средства нужно указать в декларации.

Снимать налог с денег, которые были возвращены в виде долга, нельзя и такие банковские операции в декларацию вносить не обязательно. Однако в трансакции платежа нужно указать, что это средства для погашения долга.

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