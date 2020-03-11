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Украинцам предлагают пережить коронавирус "без потерь" за 300 грн

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 17:17
Украинцам предлагают пережить коронавирус "без потерь" за 300 грн
Мошенники наживаются на украинцах во время коронавируса (фото: РБК-Украина)

Украинцам предлагают пройти комплекс процедур, которые якобы защитят от коронавируса

Из-за коронавируса в Украине уже введен карантин. Паники пока что не наблюдается, но вот шарлатаны уже решили попробовать нажиться на украинцах.

Так, на одном из сайтов объявлений людям предлагают "пережить коронавирус без потерь". При этом автор поста, которого зовут Евгений, пугает доверчивых украинцев, утверждая, что "испытание коронавирусом пройдут далеко не все".

Мошенник утверждает, что располагает способом и информацией, которая помогает уже многие годы сохранять здоровье и продлевать жизнь.

"Это касается не только исцеления от болезней и недугов, но и здоровья тела и духа на протяжении всей жизни", - говорит Евгений.

В его методику входит: собрание литературы, рекомендации по использованию, а также Skype-звонок для вводной части. И это "всего лишь за 300 грн".

"Вы получите возможность обеспечить себе и своей семье выживание в условиях пандемии, а также гарантировать здоровую жизнь в дальнейшем. P. S. Пока все зарабатывали деньги и были уверены, что смогут купить здоровье/жизнь, я работал и развивал другие аспекты бытия, зарабатывая куда меньше остальных, но сохраняя приверженность древней методике. Теперь, когда все изменилось, за деньги можно купить мои знания и благодаря им обеспечить себе здоровье и долголетие во всех понятиях жизни", - говорит "целитель".

Добавим, что помимо "услуг целителей" в сети можно наткнуться и на другие мошеннические объявления. Так, украинцам продают систему очистки воды, которая "убивает коронавирус", американские антибактериальные свечи, "убивающие бактерии коронавируса в воздухе", "уничтожающие коронавирус" дезинфекторы и прочее.

Кстати, читайте на Styler о том, до какой даты продлится карантин в Украине из-за коронавируса, и что нельзя будет делать.

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