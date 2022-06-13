Украинцам предлагают купить белые грибы за 6000 грн: в сети всплеск бурных обсуждений (фото)

Белые грибы Marabotto маринованные в оливковом масле - не новинка на полках украинских супермаркетов. Как утверждает Евгений Руденко на своей странице в Facebook - итальянские белые маринованные грибы продают уже последние 7-8 лет.

Цена на них всегда была заоблачная, но сейчас ценник побил все рекорды - 6339 гривен за банку объемом в 3100 литра. Банка оригинальная - круглая и крышка в форме шляпки гриба. И это акционная цена, ранее такая банка стоила 7999 гривен.

"Эти итальянские белые грибы уже как минимум 7-8 лет продаются в одной из столичных сетей супермаркетов, и их цена всегда вызывала бурные обсуждения в сети, особенно с каждым витком инфляции гривны и очередным обновлением четырехзначной цены. Вот так и сейчас, новый виток инфляции, новая цена - новый всплеск бурных обсуждений. Спешите приобрести грибочки по супер выгодной цене!" - пишет Руденко.

Он отмечает, что в этой банке обычные белые грибы, но из Италии. "Конская" цена уже не удивляет, так как такие грибы постоянно поставляют в супермаркеты, а значит - на них есть спрос.

Однако украинцы шокированы такой космической цены за грибы и отмечают, что за такие деньги готовы самостоятельно прочесать все леса в округе.