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Украинцам предлагают купить белые грибы за 6000 грн: в сети всплеск бурных обсуждений (фото)

Украинцев шокировала цена грибов в супермаркете (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В магазинах появились импортные грибы по космической цене свыше 6000 гривен за банку объемом в 3 литра. Цена вызвала бурные обсуждения в социальных сетях и оказалось, что в оригинальной банке в форме гриба - обычные белые.

Как реагируют украинцы на такие грибы и что говорят о цене - читайте ниже.

Белые грибы Marabotto маринованные в оливковом масле - не новинка на полках украинских супермаркетов. Как утверждает Евгений Руденко на своей странице в Facebook - итальянские белые маринованные грибы продают уже последние 7-8 лет.

Цена на них всегда была заоблачная, но сейчас ценник побил все рекорды - 6339 гривен за банку объемом в 3100 литра. Банка оригинальная - круглая и крышка в форме шляпки гриба. И это акционная цена, ранее такая банка стоила 7999 гривен.

"Эти итальянские белые грибы уже как минимум 7-8 лет продаются в одной из столичных сетей супермаркетов, и их цена всегда вызывала бурные обсуждения в сети, особенно с каждым витком инфляции гривны и очередным обновлением четырехзначной цены. Вот так и сейчас, новый виток инфляции, новая цена - новый всплеск бурных обсуждений. Спешите приобрести грибочки по супер выгодной цене!" - пишет Руденко.

Он отмечает, что в этой банке обычные белые грибы, но из Италии. "Конская" цена уже не удивляет, так как такие грибы постоянно поставляют в супермаркеты, а значит - на них есть спрос.

Однако украинцы шокированы такой космической цены за грибы и отмечают, что за такие деньги готовы самостоятельно прочесать все леса в округе.

  • Это ж сколько у человека должно быть незаработанных денег, что их так просто отдать за грибы.
  • Если бутылка водки в буфете ВР может стоить 107000 гривен, то почему банка грибов не может стоить 6400?
  • Ну чего вы? Нормальная такая акция, главное успеть затариться, а то разберут.
  • Есть подозрение, что это стоимость не грибов, а крышки, из драгоценных заморских пород деревьев.
  • Ого как подорожали. До войны где-то 3999 стоили. Я всегда на эту банку засматривалась.
  • Сходила специально, хоть подержаться за банку. Тяжелая. Красивая и мощная. Можно в нее потом деньги складывать.
  • Вы хоть представляете, что такое грибы со скидкой? Их вообще есть можно?
  • Третий год одна и та же банка с грибами.
  • Пробовал такие, мне не понравились, слишком много уксуса.
  • А я больше всего тащусь от банки.
  • Я даже видела один раз, как такую покупали!
  • Ну там банка 3 кг и цена небольшая, каждый с зарплаты может себе позволить купить, еще и на буханку хлеба останется.
  • Их собирали под обстрелами на минном поле? Ну иначе их цену я себе объяснить не могу.
  • За банку дам 100 гривен, грибы сам насобираю.
  • За эти деньги я свои местные леса по миллиметру перерою, а найду лучше!
  • Самое смешное, что это грибы из украинских Карпат.

Кстати, ранее мы писали о том, что в украинских супермаркетах появилась черешня по 2500 грн за килограмм.

А ранее мы рассказывали о космической цене за килограмм малины - свыше 1000 грн.

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