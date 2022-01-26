Украинцам покажут ленту "Наслаждение" о закулисье индустрии для взрослых: интересные факты о фильме

В кинотеатрах Украины на экраны выйдет 24 февраля фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии. Эта откровенная лента-провокация в нашей стране будет демонстрироваться в нецензурированной версии с возрастным ограничением 18+.
Пока до старта показов остается почти месяц, мы расскажем вам интересные факты о картине, и почему история - глубже, чем может показаться на первый взгляд.
Трейлер фильма "Наслаждение"
Сюжет ленты "Наслаждение" разворачивается вокруг 19-летней шведки Беллы Черри, которая приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать новой мировой порнозвездой. Девушка настроена решительно, но ее путь оказывается не таким "простым", как она надеялась.
"Наслаждение" стало полнометражным дебютом шведского режиссера Ниньи Тюберг. Фильм базируется на ее одноименной короткометражной работе, которая в 2013 году получила в приз от Canal+ на Каннском кинофестивале.
Кадр из фильма "Наслаждение"
Кадры из фильма "Наслаждение"
Кадры из фильма "Наслаждение"
Лента была отобрана в Официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2020 года, однако, из-за отмены события, премьера была отсрочена.
В конце концов она состоялась в 2021 году в рамках конкурсной программы World Cinema Dramatic Competition на "Санденсе" - крупнейшем фестивале независимого кино в США. Фильм произвел фурор и получил много положительных отзывов кинокритиков: рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 89%.
Кадры из фильма "Наслаждение"
Ранее мы писали, что актриса Хлоя Черри рассказала о съемках в порно и о том, как попала в сериал "Эйфория" - один из самых популярных проектов HBO.