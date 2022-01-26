Украинцам покажут ленту "Наслаждение" о закулисье индустрии для взрослых: интересные факты о фильме

Трейлер фильма "Наслаждение"

О чем фильм

Сюжет ленты "Наслаждение" разворачивается вокруг 19-летней шведки Беллы Черри, которая приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать новой мировой порнозвездой. Девушка настроена решительно, но ее путь оказывается не таким "простым", как она надеялась.

"Наслаждение" стало полнометражным дебютом шведского режиссера Ниньи Тюберг. Фильм базируется на ее одноименной короткометражной работе, которая в 2013 году получила в приз от Canal+ на Каннском кинофестивале.

Кадр из фильма "Наслаждение"

Интересные факты о картине

Несмотря на то, что лента "Наслаждение" - очень откровенная, и содержит много обнаженных сцен, фильм сам по себе не эротичен, ему не свойственны сексуализация персонажей и порно-эстетика.

"Наслаждение" - натуралистическое исследование закулисья индустрии для взрослых. Издание The Hollywood Reporter пишет, что эта лента "очень убедительна в воспроизведении атмосферы порно-сцены", а indieWire утверждает, что это "честнейший фильм о современной порноиндустрии".

Почти все роли в фильме исполняют настоящие порноактеры. Кроме исполнительныцы главной роли Софии Каппель. Для актрисы это дебют в полном метре, и за свою работу она уже получила награду на Международном кинофестивале Art Film Fest в Словакии.

Кадры из фильма "Наслаждение"

Оригинальное название фильма - Pleasure - точно обыгрывается в английскоязычной версии картины. Лента начинается с приезда главной героини в США, где пограничник в аэропорту спрашивает у девушки о целях поездки - "по делам или ради удовольствия?" (Business or pleasure), на что получает ответ "Удовольствие" (Pleasure).

Несмотря на изображение порно в не лучшем свете, картина не является морализаторской. Здесь нет осуждений объективации тела или порно как явления. Однако сквозной темой здесь является доминация в порноиндустрии мужчин и связанная с этим токсичность.

Кадры из фильма "Наслаждение"

Реакция на фильм "Наслаждение"

Лента была отобрана в Официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2020 года, однако, из-за отмены события, премьера была отсрочена.

В конце концов она состоялась в 2021 году в рамках конкурсной программы World Cinema Dramatic Competition на "Санденсе" - крупнейшем фестивале независимого кино в США. Фильм произвел фурор и получил много положительных отзывов кинокритиков: рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 89%.

Кадры из фильма "Наслаждение"