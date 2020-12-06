Украинцам подробно объяснили, как проходить самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

Коронавирусом в Украине заражается все больше людей. Болезнь коварна тем, что больной может быть инфицированным, но не знать этого и продолжать вести привычный образ жизни, общаясь с другими. Но после подтверждения и зараженный, и контактные лица должны идти на самоизоляцию. Руководитель управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснил, что алгоритм изоляции аналогичный, и когда в школе или детсаду обнаружат больного коронавирусом.

Чиновник в интервью'ю ZN.ua объяснил, что на самоизоляцию должен пойти тот, кто общался с больным человеком без средств индивидуальной защиты более 15 минут в закрытом помещении. В таком случае, контактный человек должен находиться дома 10-14 дней.

Вто же вемя граждане могут сдать ПЦР-тест и, если он будет отрицательный, выйти раньше из самоизоляции. Но важно сдавать анализ не ранее, чем на пятый-восьмой день после контакта. Иначе он может показать ложный результат.

"В Киеве, например, этот анализ социальных работников делается очень быстро - за сутки, но бывает задержка до пяти дней, Важно помнить, что люди, которые контактировали с больным человеком, должны сдавать анализ на COVID не ранее, чем на 5-8 день после контакта", - сказал Рубан.

Кроме того, глава Госпотребслужбы Киева добавил, что более 60% учителей находятся в группе риска.

"В связи с этим единственное задание, о котором говорится уже с марта месяца, – наличие в учителей средств индивидуальной защиты. Именно защиту, а также регулярное проветривание помещений и дезинфекция могут снизить риск инфицирования", - отметил Олег Рубан.

Напомним, инфекционист объяснил украинцам, как отпраздновать Новый год и не заразиться коронавирусом.

Также сообщалось, что врач Тарас Жиравецкий спрогнозировал, что Украину ждет третья волна коронавируса, которая станет последней и будет длиться около 6-8 месяцев. За этот период в стране заразится до 30% населения.