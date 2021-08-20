Украинцам озвучили дату прихода новой волны коронавируса штамма "Дельта"

Об этом рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Традиционно есть несколько моделей развития (ситуации с эпидемией коронавируса — ред.) — оптимистическая, пессимистическая и посредственная. Наиболее пессимистическая говорит о начале в третьей декаде сентября, это при условии, если мы будем игнорировать вакцинацию, не будем соблюдать масочный режим. Если у нас каждый день увеличивается количество вакцинированных, соблюдается масочный режим, безопасная дистанция, тогда мы говорим о более оптимистичном сценарии", — сказал он.

Немчинов уверен, новой волны Украине не избежать.

"Но мы этого не сможем избежать, как не избежали большинство европейских и североамериканских стран, азиатских стран, где также на достаточно высоком уровне степень вакцинации населения. Заболевание омолаживается, в Украине уже вакцинируют подростков, потому что этот штамм "Дельта", в частности, поражает и младшее поколение, которое, даже бессимптомно болея, возвращается к распространению инфекции, заражению других людей", — предупредил Немчинов.

Основные симптомы заражения "Дельтой" в данное время

Наиболее распространенными симптомами коронавируса в настоящее время являются головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка - аналогичные простуде.

Некоторые американские медики также отмечают одышку, кашель и другие проблемы с легкими.