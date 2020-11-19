Украинцам объяснили, что делать при COVID-19 и если думаете, что заболели

Для украинцев разработали советы о поведении во время пандемии и дали полезные рекомендации людям, которые имеют подозрение на заражение коронавирусной болезнью, а также что делать, если уже заболели COVID-19.

Соответствующие установки опубликованы на Facebook-странице "Академии семейной медицины Украины".

В публикации отмечается, что рекомендации специалистов были подготовлены при поддержке Инициативы ХОЛОН, Украинско-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования" и Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

"Эти рекомендации позволят пациентам быть более независимыми от своего врача и быстрее реагировать на опасные признаки", - говорится в сообщении.

Я думаю, что заболел COVID-19. Что делать

Отметьте симптомы, которые наблюдаете у себя или своих родных

Температура 37,7 и выше. Горячка (озноб, потливость) - 1 балл

Боль в горле - 1 балл

Головная боль - 1 балл

Нарушение вкуса - 1 балл

Заложенный нос или насморк - 2 балла

Боль в мышцах и суставах - 2 балла

Общая слабость - 2 балла

Кашель, усложненное дыхание - 3 балла

Потеря вкуса и/или обоняния - 3 балла

Был ли близкий контакт (15 минут контакта на расстоянии менее 1,5 метра, без масок) с человеком, который болеет или имеет симптомы COVID-19 - 5 баллов.

Посчитайте баллы и следуйте таким рекомендациям

1-4 балла:

Оставайтесь дома, избегайте тесных контактов с другими людьми.

Наблюдайте 1-2 дня за симптомами, пейте достаточно жидкости, постарайтесь больше отдыхать.

Повторный контроль через 1-2 дня: если количество баллов уменьшится - возвращайтесь к вашей обычной жизни.

5-20 баллов:

Позвоните семейному врачу и получите инструкции относительно дальнейших действий и возможного тестирования.

Избегайте тесных контактов с другими людьми, пейте достаточно жидкости, постарайтесь больше отдыхать.

При необходимости принимайте жаропонижающее.

У меня COVID-19. Что мне делать

Сохраняйте спокойствие, ведь психическое состояние важное и влияет на общее состояние.

Занимайтесь любимыми делами, практикуйте дыхательные упражнения, отдыхайте

Внимательно прислушивайтесь к потребностям вашего организма

Проветривайте комнату

Пейте 1,5-2 литра жидкости в день, желательно без сахара

Следите за температурой и уровнем кислорода в крови

Если есть силы, можно выходить на прогулки на улицу - но не подходите к другим людям ближе, чем на 1,5 метра.

Оставайтесь на самоизоляции

Сообщите всем, с кем были близкие контакты в день проявления симптомов, а также за 1-2 дня до этого.

Принимайте только те лекарства, которые вам назначил врач

Не занимайтесь самолечением и не следуйте "советам" из сети - этим можно только навредить себе.

Делайте только те обследования, которые назначил врач

Ранее глава Минздрава Украины назвал показатели для госпитализации при COVID-19.

Напомним, недавно академик НАНУ рассказал, что даже жесткий карантин не поможет преодолеть коронавирус в Украине.