Украинцам объяснили, как будут работать школы, где не вакцинированы 80% учителей

Как будут работать школы

Он отметил, что в случае отсутствия необходимого количества вакцинированных работников образования, педагогические советы должны переводить такие заведения на "дистанционку"

Кузин отметил, что сейчас ситуация с вакцинацией персонала школ стала улучшаться.

"Но понимая, что 80% сейчас достигаются довольно медленно, то в постановлении Кабинета министров мы предполагаем, чтобы работа учебных заведений в "желтой" зоне не ограничивалась при условии наличия у 80% всех работников документов, удостоверяющих вакцинацию хотя бы одной дозой. Потому что мы видим, что количество учителей, которые получили первую дозу вакцины, действительно увеличилось. Мы видим за последний месяц прирост 10-15%", - сказал Кузин.

В это же время главный санврач сообщил, что привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации.

По его словам, большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне опасности не будут применяться к вакцинированным.

Какая область перевела школы на "дистанционку"

В Ивано-Франковской области с 13 сентября все учебные учреждения переведены на дистанционный режим обучения. Всему виной низкий уровень вакцинации учителей и растущее количество случаев коронавируса.