Украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии

Украинских туристов призвали после возобновления авиационного сообщения с другими странами с 15 июня при путешествиях соблюдать правила безопасности за границей.

Также гражданам в инфографике рассказали о существующих ограничениях в условиях пандемии в других государствах. Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

В министерстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь "коронавирусная болезнь продолжает распространяться".

Был опубликован ряд правил безопасности, которых следует придерживаться в США, Турции, Греции, Египте и Италии.

Правила въезда в Штаты

В стране объявлена национальная чрезвычайная ситуация

Временно приостановили ​​выдачу "зеленых карт"

Действует комендантский час

Есть ограничения на поездки иностранцев

Правила въезда в Турцию

Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в том числе с Украиной

Контроль всех пассажиров;

Приостановлено междугороднее сообщение

Правила въезда в Грецию

Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами

Запрещен проход круизных судов

Закрыты места общественного отдыха

Правила въезда в Египет

Отменено авиасообщение со всеми странами

Действует комендантский час

Обязательное ношение масок

Закрыты заведения питания, пляжи, клубы

В ночное время прекращается транспортное передвижение

Запрещены массовые собрания

Срок обсервации при возвращении из-за границы составляет 14 дней

Правила въезда в Италию

Ограничен въезд иностранцев из самых пораженных стран

Ограниченное авиа, железнодорожное и автомобильное сообщение

Отменены массовые заведения

Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские и т.д.

Какие правила действуют в туристических странах в условиях карантина (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Ранее сообщалось, что Украина после 15 числа возобновляет регулярные авиарейсы и указывалось, куда можно будет полететь.

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