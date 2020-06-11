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Украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии

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В Минздраве рассказали украинцам, какие правила нужно соблюдать в туристических странах во время карантина

Украинских туристов призвали после возобновления авиационного сообщения с другими странами с 15 июня при путешествиях соблюдать правила безопасности за границей.

Также гражданам в инфографике рассказали о существующих ограничениях в условиях пандемии в других государствах. Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

В министерстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь "коронавирусная болезнь продолжает распространяться".

Был опубликован ряд правил безопасности, которых следует придерживаться в США, Турции, Греции, Египте и Италии.

Правила въезда в Штаты

  • В стране объявлена национальная чрезвычайная ситуация
  • Временно приостановили ​​выдачу "зеленых карт"
  • Действует комендантский час
  • Есть ограничения на поездки иностранцев

Правила въезда в Турцию

  • Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в том числе с Украиной
  • Контроль всех пассажиров;
  • Приостановлено междугороднее сообщение

Правила въезда в Грецию

  • Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами
  • Запрещен проход круизных судов
  • Закрыты места общественного отдыха

Правила въезда в Египет

  • Отменено авиасообщение со всеми странами
  • Действует комендантский час
  • Обязательное ношение масок
  • Закрыты заведения питания, пляжи, клубы
  • В ночное время прекращается транспортное передвижение
  • Запрещены массовые собрания
  • Срок обсервации при возвращении из-за границы составляет 14 дней

Правила въезда в Италию

  • Ограничен въезд иностранцев из самых пораженных стран
  • Ограниченное авиа, железнодорожное и автомобильное сообщение
  • Отменены массовые заведения
  • Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские и т.д.

Какие правила действуют в туристических странах в условиях карантина (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Ранее сообщалось, что Украина после 15 числа возобновляет регулярные авиарейсы и указывалось, куда можно будет полететь.

Также мы писали о том, какие курорты в Европе будут доступны украинцам в 2020 году.

Автор: Владимир Костырин

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