Украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии

В Минздраве рассказали украинцам, какие правила нужно соблюдать в туристических странах во время карантина
Украинских туристов призвали после возобновления авиационного сообщения с другими странами с 15 июня при путешествиях соблюдать правила безопасности за границей.
Также гражданам в инфографике рассказали о существующих ограничениях в условиях пандемии в других государствах. Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.
В министерстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь "коронавирусная болезнь продолжает распространяться".
Был опубликован ряд правил безопасности, которых следует придерживаться в США, Турции, Греции, Египте и Италии.
Какие правила действуют в туристических странах в условиях карантина (Фото: facebook.com/moz.ukr)
Ранее сообщалось, что Украина после 15 числа возобновляет регулярные авиарейсы и указывалось, куда можно будет полететь.
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Автор: Владимир Костырин