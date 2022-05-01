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Украинцам напомнили о крайне заразной болезни: есть главный симптом

Фото: Как проявляется коклюш (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Коклюш - это очень заразное и опасное заболевание. Недуг характеризуется воспалением дыхательных путей, а самый распространенный признак - затяжной кашель. Дети, инфицированные коклюшем, могут иметь приступы кашля в течение 4-8 недель.

Об этом напомнили украинцам в Центре общественного здоровья Украины.

У грудничков коклюш может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений. Пневмония является довольно распространенным осложнением от коклюша. Реже возникают конвульсии и поражения головного мозга.

Симптомы коклюша

Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. При первых симптомах немедленно обращайтесь к врачу.

Коклюш легко распространяется от человека к человеку в основном во время кашля или чихания.

Как предотвратить болезнь

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно национального календаря прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Проверьте свой вакцинальный статус и прививки сделаны вашему ребенку. Спешите наверстать пропущенные.

"Никто не должен умирать от болезней, которые можно предотвратить. Особенно во время войны. Вакцинируйтесь!"- подчеркнули медики.

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Вакцинация