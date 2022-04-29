Хотите купить недвижимость в Турции? Держите цены на квартиры для украинцев

Как купить квартиру в Турции

На сайтах агентств недвижимости и онлайн-порталах объявлений можно подобрать различные варианты жилья во всех регионах Турции - от известных курортов и крупных городов до маленьких населенных пунктов, где предлагают квартиры по самой выгодной цене.

Самые посещаемые интернет-ресурсы с предложениями от риэлторов и владельцев:

emlakjet.com - сайт на турецком языке с объявлениями от агентств, есть карта,фильтры по типу желаемой площади, комнат и т.д.

hepsiemlak.com - объявления с подробным описанием и фото жилья, предложения о продаже домов, квартир, земли. У ресурса есть мобильное приложение.

sahibinden.com - популярный турецкий сайт объявлений с предложениями от собственника. Также можно искать жилье в приложении sahibinden для смартфона.

turkeyhomes.com - предложения о продаже квартир, пентхаусов в разных регионах Турции.

propertyturkey.com - недвижимость в Турции от риелторов. Жилье в новостройках, вторичный рынок, дома.

Стоимость недвижимости в Турции

Для тех, кто собирается переезжать в Турцию на постоянное место жительства, актуально рассмотреть варианты недвижимости в экономически развитых регионах. Например, в Стамбуле, Анкаре, Измире, Денизли.

Однако средняя стоимость квадратного метра жилья в Стамбуле - одна из самых высоких в Турции и составляет 406 евро. Усредненная цена квартиры - 46690 евро.

Фото: квартиры в Стамбуле (emlakjet.com)

Престижными районами Стамбула считаются Башакшехир, Бейликдюзю, Шишли и Кагытхан в европейской части города. Ускюдар, Кадыкёй, Санджактепе и Бейкоз - хорошие районы азиатской части Стамбула.

Более низкие цены - в районе Эсеньюрт. Студии в Эсеньюрте можно найти за 370 тысяч лир (23,6 тысяч евро).

Фото: цены на жилье в Эсеньюрте (hepsiemlak.com)

По данным портала endeksa, средняя цена квадратного метра в Анкаре - 195 евро. Квартира в Анкаре обойдется от 24 тысяч евро.

В Измире квадратный метр жилья стоит 354 евро. Студии площадью до 25 квадратных метров в здании 90-х годов постройки можно найти по выгодной цене от 290 тысяч лир (около 18,5 тысяч евро).

Фото: недвижимость в Измире (hepsiemlak.com)

Цена жилья на курортах Турции

Самые популярные курортные города: Анталия, Аланья, Фетхие, Бодрум, Кемер, Сиде. Жилье у моря - отличный вариант для инвестиций. Хотя цены на недвижимость здесь - самые высокие в Турции.

Средняя цена за квадратный метр жилья в провинции Анталия (города Анталия, Аланья, Сиде, Кемер) - 348 евро, средняя стоимость квартир - 42 тысяч евро.

Но есть и выгодные варианты. Студия в Аланье 45 кв.м обойдется от 420 тысяч лир (около 27 тысяч евро). Дом в окрестностях Аланьи (Исмаилли, 15 км до моря) площадью до 100 кв.м с 3 комнатами предлагают за 46 тысяч евро.

В провинции Мугла, где расположены курорты Бодрум, Фетхие, Мармарис, стоимость квадратного метра составляет 724 евро, средняя цена квартир - 90 тысяч евро.

Фото: апартаменты в провинции Анталия (hepsiemlak.com)

Важные нюансы для украинцев

Согласно турецкому законодательству, приобретение недвижимости в стране дает право всем иностранным гражданам получить вид на жительство сроком на год.

Кроме того, инвестиции в недвижимость на сумму 250 тысяч долларов позволяют иностранцу оформить гражданство Турецкой Республики. При этом неважно, будет это покупка одной или нескольких квартир - имеет значение общая сумма. Продать такую недвижимость можно будет через 3 года, не лишаясь статуса гражданина Турции.

Особенности турецких квартир

При поиске жилья в турецких многоэтажках стоит учесть обозначения типов квартир:

квартиры студии (1+0)

двухкомнатная квартира (1+1)

квартиры для семьи (2+1)

бюджетные виллы (3+2), элитные дома (4+2).

В большинстве многоэтажек нет центрального отопления. В холодный сезон квартиры обогревают кондиционером, также устанавливают "теплый пол". Почти во всех многоквартирных апартаментах есть балкон или терраса.

В жилых комплексах развита инфраструктура - в подвале дома может быть спортзал с тренажерами, баня хамам, а во дворе - бассейн, детская и спортивная площадки.