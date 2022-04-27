Как украинцам купить недвижимость в Италии: цены на квартиры и дома

Что нужно знать о покупке жилья в Италии

Иностранцы имеют равные права с гражданами страны в вопросе приобретения недвижимости. Таким образом, для покупки квартиры или дома в Италии украинцам не нужно оформлять дополнительные разрешения.

Сделки совершаются на общих основаниях, однако стоит отметить, что все процедуры осуществляются на итальянском языке.

Поиск жилья в Италии можно доверить риелторам или искать объявления на сайтах. Популярные порталы недвижимости:

Цены на недвижимость в Италии

Стоимость жилья в стране зависит от многих факторов. Имеет значение экономическая развитости региона и наличие качественной инфраструктуры, близость к историческим памяткам, курортам.

Элитными регионами Италии считаются Венето, Ломбардия, Портофино, Тоскана, остров Сицилия.

Фото: цены на жилье в Венето (immobiliare.it)

Центральная Италия знаменита регионом Тоскана с Флоренцией, Пизой. Цены на недвижимость в этих городах, как и в Риме, составят от 3,5 тысяч до 12 тысяч евро за квадратный метр.

В северной части страны расположены такие легендарные города, как Милан, Венеция. Максимальная стоимость 1 квадратного метра жилья здесь может достигать 10 тысяч евро. В Милане цена небольшой студии - от 100 тысяч евро.

Фото: квартиры-студии в Милане (tecnocasa.it)

В каких регионах Италии жилье дешевле

Самые дешевые дома и квартиры можно найти в регионах, где занимаются сельским хозяйством, в южной части Апеннинского полуострова.

Недорогие варианты предлагают в Калабрии, Базиликате, Умбрии, Молизе, Абруццо.

Так, в регионе Калабрия на юго-западе Италии двухкомнатные апартаменты площадью 60 кв.м продают за 60-70 тысяч евро. Студия стоит 24 тысячи евро.

Фото: недвижимость в Калабрии (casa.it)

По выгодной цене на юге Италии предлагают недвижимость, которая требует частичного ремонта, или же дома старой постройки.

Например, в коммуне Латронико частный дом 1970 года можно приобрести за 30 тысяч евро.

Фото: дома в Латронико (immobiliare.it)