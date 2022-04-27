Как украинцам купить недвижимость в Италии: цены на квартиры и дома

Рынок недвижимости Италии предлагает разнообразные варианты жилья. Стать владельцем квартиры или дома в этой живописной стране по выгодной цене могут и украинцы.
Styler рассказывает о нюансах покупки недвижимости в Италии - в каких регионах самое дешевое жилье, где искать объявления о продаже квартир.
Иностранцы имеют равные права с гражданами страны в вопросе приобретения недвижимости. Таким образом, для покупки квартиры или дома в Италии украинцам не нужно оформлять дополнительные разрешения.
Сделки совершаются на общих основаниях, однако стоит отметить, что все процедуры осуществляются на итальянском языке.
Поиск жилья в Италии можно доверить риелторам или искать объявления на сайтах. Популярные порталы недвижимости:
Стоимость жилья в стране зависит от многих факторов. Имеет значение экономическая развитости региона и наличие качественной инфраструктуры, близость к историческим памяткам, курортам.
Элитными регионами Италии считаются Венето, Ломбардия, Портофино, Тоскана, остров Сицилия.
Центральная Италия знаменита регионом Тоскана с Флоренцией, Пизой. Цены на недвижимость в этих городах, как и в Риме, составят от 3,5 тысяч до 12 тысяч евро за квадратный метр.
В северной части страны расположены такие легендарные города, как Милан, Венеция. Максимальная стоимость 1 квадратного метра жилья здесь может достигать 10 тысяч евро. В Милане цена небольшой студии - от 100 тысяч евро.
Самые дешевые дома и квартиры можно найти в регионах, где занимаются сельским хозяйством, в южной части Апеннинского полуострова.
Недорогие варианты предлагают в Калабрии, Базиликате, Умбрии, Молизе, Абруццо.
Так, в регионе Калабрия на юго-западе Италии двухкомнатные апартаменты площадью 60 кв.м продают за 60-70 тысяч евро. Студия стоит 24 тысячи евро.
По выгодной цене на юге Италии предлагают недвижимость, которая требует частичного ремонта, или же дома старой постройки.
Например, в коммуне Латронико частный дом 1970 года можно приобрести за 30 тысяч евро.
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