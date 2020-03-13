Украинцам из-за коронавируса могут ограничить передвижение по стране: подробности

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта на три недели, и на указанный срок во всей стране закрыли учебные заведения, а также запрещают массовые собрания более 200 человек. После гибели женщины в Житомирской области от COVID-19 в Министерстве здравоохранения заявили о возможном закрытии одного населенного пункта из-за инфекции.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко на брифинге по результатам экстренного заседвния СНБО 13 марта, Минздрав в настоящее время рассматривает этот вопрос.

Очевидно, что речь идет о городе, где проживала 71-летняя пенсионерка в Радомышльском районе под Житомиром, которая скончалась от коронавируса.

Ляшко отметил, что если после проведения эпидемиологических расследований в населенном пункте предположения Минздрава подтвердятся, в нем могут ввести ограничения на право передвижения граждан за его пределы.

Также чиновник ответил на вопрос относительно вероятности закрытия станций метро в городах Украины. Ляшко подчеркнул, что карантин в том числе и способствует уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте в часы пик.

Медик рекомендует всем по возможности пройтись пешком несколько остановок, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Отметим, что транспорт в городах Украины, включая метрополитен, работает в обычном режиме.

Также главный санитарный врач настоятельно советует гражданам проинформировать пожилых родственников об угрозе заражения и призвать их ограничить свое перемещение - Ляшко назвал самоизоляцию одним из самых действенных способов профилактики.

Как сообщалось, в группу риска на заболевание коронавирусом входят пожилые люди, а также люди с хроническими болезнями (диабет, заболевания сердца и легких).

Напомним, что в Украине из-за пандемии коронавируса в мире решили закрыть границы для иностранцев - это произойдет 15 марта.