Украинцам грозит опасность внутри страны: медики назвали самое опасное заболевание в этом году

В Украине не утихает эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний. Самая сильная волна уже пошла на спад, но еженедельно в стране фиксируют свыше 200 тысяч случаев заражения гриппом и различными ОРВИ. С начала эпидсезона от осложнений после гриппа скончалось 43 человека.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Право на владу", самая большая опасность гриппа в этом году заключается в низком проценте вакцинирования населения и позднем обращения за квалифицированной помощью.

"В стране сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Еженедельно болеет около 200−240 тысяч человек, которым оказывается медицинская помощь. Даже есть летальные случаи", - рассказал Ляшко и добавил, что в Украине вакцинация находится на очень низком уровне, всего 1,5- 2%. Вакцин от гриппа вполне достаточно, но украинцы не торопятся ими воспользоваться.

Второй опасностью при гриппе Виктор Ляшко назвал привычку украинцев заниматься самолечением и обращаться за помощью уже в критических состояниях, когда помочь пациенту весьма сложно или уже невозможно.

"Позднее обращение к врачу во время гриппа или гриппоподобного заболевания может приводить к тому, что врачи не в состоянии будут предоставить качественную и эффективную медицинскую помощь. Для Украины грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп циркулирует и в этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа", - отметил главный санитарный врач.