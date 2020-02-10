В украинском самолете пассажира чуть не убили за пьянство: выбили зубы и били по голове

В украинском самолете пассажир устроил пьяный дебош
В украинском самолете Львов-Киев произошел неприятный инцидент. Один из пассажиров был в состоянии алкогольного опьянения, за что и поплатился во время полета. Рейс выполнял самолет авиакомпании SkyUp. Видео драки опубликовали на канале YouTube.
Недовольные присутствием пьяного мужчины люди пытались выпроводить из самолета мужчину, он отчаянно сопротивлялся и заявлял, что все равно будет лететь. В итоге словесной перепалки завязалась драка.
Несколько пассажиров, жестко ругались матом и по итогу избили дебошира. По некоторым данным, ему выбили несколько зубов.
Пьяного все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.
После этого охрана вывела "буйного" пассажира из самолета. Из-за произошедшего вылет самолета был задержан.
В самолете избили пьяного пассажира (YouTube)
Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях. Они отметили, что пассажиры не имели право вмешиваться и наказывать таким способом мужчину.