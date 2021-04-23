В парке природы под Черниговом посетители довели до смерти новорожденного муфлончика

Но на этом плохие новости не закончились. Сейчас еще и за жизнь жеребенка польского коника борются ветеринары.

"Очень приятно, что сторонников экотуризма становится все больше и посетителей в нашем парке становится больше. Но подчеркиваем: за дикой природой следует наблюдать, а не вмешиваться в ее жизнь. Особенно в период тишины (когда у животных пополнения)", - сказано в сообщении на странице.

Руководство парка очень просит людей быть ответственными и соблюдать правила пребывания в парке и не приближаться ближе, чем на 20 метров к животным. Лучше пользоваться для их созерцания биноклем.

"Если хотите лучше рассмотреть животных, воспользуйтесь биноклем (есть возможность арендовать в парке), но не приближайтесь ближе, чем на 20 метров к животным", - написали на странице парка.

Отметим, что муфлон - это жвачное парнокопытное животное рода баранов. Подвид муфлонов. Распространен на Корсике, Сардинии и некоторых других областях Южной Европы. В наших краях он акклиматизировался в Крыму.

В природном парке просят не подходить близко к животным (фото: facebook.com/beremytske)