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В парке природы под Черниговом посетители довели до смерти новорожденного муфлончика

Новина українською → Черниговская область, Пятница 23 апреля 2021 13:55
В парке природы под Черниговом посетители довели до смерти новорожденного муфлончика Фото: новорожденный муфлон умер в природном парке (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Черниговской области в парке природы "Беремицкое" случилась трагедия. Там умер новорожденный муфлон из-за посетителей, которые его погладили. После этого мать животного отказалась от него и оно не выжило.

Об этом сообщается на странице в Facebook парка природы "Беремицкое".

Но на этом плохие новости не закончились. Сейчас еще и за жизнь жеребенка польского коника борются ветеринары.

"Очень приятно, что сторонников экотуризма становится все больше и посетителей в нашем парке становится больше. Но подчеркиваем: за дикой природой следует наблюдать, а не вмешиваться в ее жизнь. Особенно в период тишины (когда у животных пополнения)", - сказано в сообщении на странице.

Руководство парка очень просит людей быть ответственными и соблюдать правила пребывания в парке и не приближаться ближе, чем на 20 метров к животным. Лучше пользоваться для их созерцания биноклем.

"Если хотите лучше рассмотреть животных, воспользуйтесь биноклем (есть возможность арендовать в парке), но не приближайтесь ближе, чем на 20 метров к животным", - написали на странице парка.

Отметим, что муфлон - это жвачное парнокопытное животное рода баранов. Подвид муфлонов. Распространен на Корсике, Сардинии и некоторых других областях Южной Европы. В наших краях он акклиматизировался в Крыму.

В парке природы под Черниговом посетители довели до смерти новорожденного муфлончикаВ парке природы под Черниговом посетители довели до смерти новорожденного муфлончика

В природном парке просят не подходить близко к животным (фото: facebook.com/beremytske)

Как мы писали ранее, украинские пограничники поймали дикое животное и жестоко надругались над ним.

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