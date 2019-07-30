На украинском курорте нашли сильную инфекцию: отдыхающие в опасности

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В Запорожской области обнаружили сильную кишечную инфекцию

На популярном украинском курорте Кирилловка, который находится в Запорожской области, обнаружена острая кишечная инфекция. Люди наглотались воды в море и заразились. Об этом сообщает лабораторный центр Министерства здравоохранения в Запорожской области на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что с 20 по 26 июля заболеваемость острой кишечной инфекцией на 27% превысила предыдущий показатель. Всего было зарегистрировано 275 случаев.

По информации ведомства, среди причин заболеваний ОКИ чаще всего была некачественная мясная продукция — 24,2%, молочная продукция — 20%, овощи, фрукты — 17%.

Фото: Кирилловка (kirillovka.ks.ua)

Кроме того, 17 человек подхватили инфекцию после купания в водоемах. В частности, в реке Днепр (1 случай), а также в Кирилловке (2 человека) и Бердянске (14 случаев) на Азовском море.

Отметим, что сама инфекция легко попадает в организм человека через ротовую полость или слизистую. Она чрезвычайна опасна для детей, особенно для младенцев.

Азовское побережье – лбимое место отдыха авдеевцев и жителей Ясиноватского района. Украинцы предпочитают проводить летний отпуск в Урзуфе, Бердянске и Белосарайской косе.

Как ранее сообщалось, в городе Дубно в Ровенской области после употребления шаурмы на рок-фестивале отравились 14 человек.

Кроме того, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, из них 30 детей.