У украинского студента подозревают коронавирус: колесил по Европе

Украинский студент возможно болен коронавирусом (фото: РБК-Украина)

Студент Кременчугского вуза госпитализирован с подозрением на коронавирус

Коронавирус в Украине обнаружен уже у трех человек. 13 марта стало известно о еще одном возможном заражении COVID-19. Студент из Кременчуга в Полтавской области доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. 12 марта около 23.00 поступил в больницу с похожими симптомами, у него взяли анализы и поместили его в отдельный бокс.

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Как сообщает УНИАН, больной - это студент Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Парень колесил по Европе. Он посетил Швецию, Финляндию, Эстонию. Вернулся в Украину 5 марта.

12 марта у студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус. Его сразу же доставили в больницу.

Напомним, что ранее помимо пациента из Черновцов, который уже выздоровел, одну женщину госпитализировали в Радомышле Житомирской области. 71-летняя жительница Радомышля вернулась в Украину из Польши 1 марта. После пересечения границы она несколько дней гостила у родственников во Львове, а потом отправилась домой, в Радомышль Житомирской области.

Еще одного пациента с коронавирусом обнаружили в Черновцах. Известно, что супруга мужчины, 1955 года рождения, недавно вернулась из Италии. У нее самой симптомов коронавируса не обнаружено.

Напомним, что в Украине объявлен карантин. Кабинет министров ввел его на заседании 11 марта.