Обозвал уродом: депутат из РФ оскорбил украинского чемпиона, победившего в Москве

Что написал Дмитрий Чумак

На своей страничке в Instagram Дмитрий опубликовал стих о Москве и прикрепил фото, где она горит.

"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.



Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох**нно так.



Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?"

Отметим, что авторство строк принадлежит российской группе "Ленинград".

Дмитрий Чумак процитировал стих о Москве

Реакция российского депутата. Юмора он не понял.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал пост украинского чемпиона, который процитировал группу "Ленинград".

"Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут ее родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Если ты – такой националист и не любишь Россию, зачем приехал сюда выступать? В Украине есть много людей, которые любят свою страну, но не позволяли себе подобные высказывания, когда приезжали выступать в Россию. Пусть послушает боксера Усика. Вместо того, чтобы радоваться победе, заниматься такими вещами в соцсетях... Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой!" - заявил Свищев.