Украинский журналист признался, что у него ВИЧ: я 12 лет с этим живу

Украинский журналист Евгений Лесной сделал в прямом эфире смелое признание.Он сообщил, что уже 12 лет живет с ВИЧ. Креативный продюсер канала "Киев" сделал это, чтобы другие люди не относились негативно к соотечественникам с таким диагнозом.

"Вы знаете, многие люди считают, что стигматизация, непонимание ВИЧ-инфицированных возникают из-за того, что многие известные люди не признают, что являются ВИЧ-инфицированными. Вот сейчас я признаю себя ВИЧ-инфицированным. Я уже 12 лет живу с ВИЧ. Я креативный продюсер канала "Киев", для кого-то известный журналист. Это — серьезное заявление", — сказал Лесной.

Отметим, что сам Евгений родом из России, он один из первых вышел на Красную площадь протестовать против решения Госдумы разрешить использовать российские войска на территории Украины.

Журналист Евгений Лесной (фото: facebook.com/evgeniy.lesnoy)

Кстати, украинцы поддержали Евгения в соцсетях и пожелали ему крепкого здоровья.

"Знаете, мужество иногда способно выглядеть именно так. Потому что есть темы, о которых говорить не принято. Более того - мистическое сознание заставляет всех отмахиваться от диагнозов. "Отвалите, никаких тестов сдавать не стану". В результате, у нас в стране половина из тех, кто живет с ВИЧ, - о своем диагнозе даже не догадываются. Со всеми вытекающими. Женя - это пример того, что с ВИЧ можно жить. Быть успешным. Строить карьеру. И не подвергать риску ни себя, ни окружающих", - написал про журналиста Павел Казарин.