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Украинский юморист поиздевался над телефонными мошенниками

Автор: Роман Мирончук

Телефонные мошенники предлагают украинцам купить товар за несуществующие бонусы. При этом на самом деле за товар надо заплатить якобы 50% его стоимости. Закарпатский юморист из проекта "Наша Файта" Михаил Карпенко понял, что его обманывают, но решил подыграть мошенникам.

Он записал на видео телефонный разговор с мошенниками и опубликовал его на своей странице в Facebook.

В телефонном разговоре слышно, как девушка сначала говорит про бонусы, а потом предлагает приобрести товар якобы по сниженной цене. Юморист просил, есть ли какие-то гаджеты, и "заинтересовался" портативной колонкой.

При этом он попросил назвать фирму колонок и ему назвали неизвестную корейскую компанию.

Напомним, в Киеве поймали мошенников из "Пенсионного фонда", которые запудривали мозги пожилым людям.

Мы также писали о новой схеме мошенничества, когда звонят по телефону и говорят, что на вашу карту по ошибке перечислили деньги.

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