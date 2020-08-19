Украинский врач развеял страхи о COVID-19: тяжелых случаев немного

Доктор-инфекционист Евгений Дубровский, который работает в киевской городской больнице №4, рассказал о реальном положении дел с коронавирусными больными. Медик призвал не поддаваться панике и объяснил, что несмотря на увеличение заболеваний инфекцией, количество тяжелых больных не увеличивается. По его словам, в госпиталь поступает одинаковое количество пациентов с COVID-19.

Доктор Дубровский подчеркнул, что люди без хронических заболеваний выздоравливают и восстанавливаются без проблем.

"Тяжелых форм немного и однозначно не стало больше. Подавляющее большинство пациентов болеет легко или средне тяжело. Летальные случаи единичны и понятны по причинно-следственным связям. Здоровые люди, без серьезных хронических заболеваний, выздоравливают и восстанавливаются без проблем", - сообщил Евгений на своей Facebook-странице.

По словам медика, сейчас в больницах есть все необходимое для диагностики и лечения людей.

"Логистика становится все лучше, поступают, в основном, профильные (ковидные) пациенты. Непрофильных, на совсем не похожих на Covid-19 пациентов, мы уже проще и легче отдаем в изоляторы при всех крупных больницах для предварительного тестирования. Отделение оснащено всем необходимым, бесплатные лекарства для пациентов, бесплатное обследование", - отметил врач.

Единственное, что пока не могут понять медики, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при близких контактах с заболевшими. Например, есть много примеров, где в семье с инфекцией заболевали не все люди. Судя по всему, у некоторых людей есть особенная иммунная защита даже при отсутствии специфических антител.

"Ничего страшного не происходит. Мы наблюдаем активный процесс иммунизации населения, проходит достаточно благополучно и управляемо. Больница оснащена, работает в штатном режиме, врачи по очереди уходят в отпуска. Если рационально сортировать больных по тяжести, профильности и необходимости оказания стационарной помощи - места всем хватает", - резюмировал медик.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.