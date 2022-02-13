Украинский врач разнес популярное лекарство "для памяти": фармацевты наживаются годами

Медик подчеркнул в очередной раз, что таблеток или уколов для памяти нет. Отец же всех ноотропов - препарат под названием "Пирацетам".

Однако все такие ноотропы - это лекарства без доказательной эффективности. Ведь пирацетам имеет аналоги, то есть препараты которые содержат одно и то же действующее вещество пирацетам - ноотропил, луцетам.

Что известно о препарате

Его синтезировали еще в 1964 году. Однако в США его так и не зарегистрировали, как лекарственный препарат. Ведь было проведено исследование, где пирацетам не доказал свою эффективность при лечении деменции и нейродегенеративных заболеваний.

Сейчас в США пирацетам может быть допущен к продаже только как БАД.

При этом он - один из лидеров продаж на территории стран бывшего "Союза" без маркировки БАД.

Пирацетам выпускают и успешно продают

"ВОЗ не включила его в перечень лекарственных препаратов! В 2007 году в России признан устаревшим препаратом с недоказательной эффективностью! В некоторые страны, например Канаду и Великобританию запрещен ввоз для продажи!"- пишет Скрипник.

При этом пирацетам продолжает хорошо продаваться. А на использование патента уже прошли все сроки, его могут выпускать все фармкомпании и себестоимость очень дешевая.