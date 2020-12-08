Украинский врач рассказала, почему вакцина от COVID-19 не защитит

В Британии вакцинировали первую женщину от коронавируса. Страна нацелена на массовую вакцинацию, но вначале привьют группу риска, а именно пожилых людей. В Украину вакцина должна поступить в первой декаде 2021 года по заявлениям министра здравоохранения Максима Степанова. Бывшая заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская считает, что прививка совсем не лишает шанса человека заболеть и ни дает 100% гарантии, что вы не подцепите COVID-19.

"Во-первых, вакцина не защищает от того, чтобы заболеть. Давайте мы будем честными: если вы вакцинированы, это не значит, что вы не заболеете. Мы можем вакцинироваться от гриппа, можем вакцинироваться от коронавируса, можем вакцинироваться от других болезней, но это не дает стопроцентной гарантии, что мы не заболеем. Каждая компания дает определенные свои проценты", - рассказала "Апострофу" Лисневская.

По словам медика, вакцина предотвратит у человека возникновение тяжелой формы болезни, то есть потом не будет осложнений.

"Течение болезни будет намного легче, она не даст осложнений. Мы легче поправимся, и с большой вероятностью это будет либо бессимптомная, либо малосимптомная болезнь. Ни одна вакцина при ОРВИ не дает стопроцентного эффекта. Не надо его ждать, не надо надеяться на то, что мы прекратим вообще болеть. Такого не будет", - сообщила бывшая заместитель министра.

Также Лисневская сообщила, что заболеть той болезнью, от которой вакцинируетесь можно только в том случае, если в составе вакцины есть живой вирус.

Как мы ранее сообщали, в Британии от коронавируса вакцинировали Уильяма Шекспира. Он родился в том же графстве, что и великий поэт.

Также мы рассказывали, что врач раскрыл реальную статистику коронавируса в Украине.