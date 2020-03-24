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Украинский врач рассказал, когда в стране закончится карантин

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 14:23
Украинский врач рассказал, когда в стране закончится карантин
Врач рассказал об окончании карантина (фото: РБК-Украина)

Врач-инфекционист рассказал, когда в Украине закончится карантин из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, но многие уверены, что 3 апреля он не закончится, так как эпидемия в стране только начинается. Из-за нехватки тестов сейчас нельзя говорить о реальном количестве заболевших COVID-19. Ситуация прояснится, когда в Украину вернуться все граждане из-за границы.

"Потому что у нас не было тестов, а тех, что привезли, совсем недостаточно. Все зависит оттого, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных", – рассказал профессор, врач-инфекционист Сергей Крамарев в комментарии "Обозревателю".

Пик заболевания коронавирусом наступит тогда, когда в Украину вернуться все люди, которые были вне дома. По словам медика, если Европа сможет справиться с COVID-19, сможет и Украина. Пока что вирус в нашей стране распространяется медленно, уверен врач.

Карантин может закончиться во второй половине апреля, считает инфекционист.

"Только несколько умерших, это небольшая цифра. И еще дополнительный фактор – Европа. Если там пандемия пойдет на спад, то и у нас она сильно развиваться не будет. Тогда, думаю, карантин может закончиться и во второй половине апреля", – сообщил инфекционист.

На момент 24 марта в Украине инфицированы 83 человека, трое из них умерли, один человек выписан из больницы.

Как ранее мы сообщали, доктор Комаровский рассказал, когда в стране произойдет вспышка COVID-19. По его мнению, это произойдет совсем скоро.

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