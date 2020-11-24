ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинский врач рассказал, как справиться с осложнениями коронавируса

Вторник 24 ноября 2020 11:01
Украинский врач рассказал, как справиться с осложнениями коронавируса
Как справиться с кашлем и одышкой при коронавирусе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Что делать при осложнениях коронавируса, таких как кашель и одышка

Коронавирусом заражаются все больше украинцев. И о новых случаях свидетельствует не только ежедневная сводка от Минздрава - наши близкие, знакомые, сотрудники, друзья болеют COVID-19.

Врачи часто дают украинцам советы, как справиться с болезнью. Один из таких - врач-анестезиолог Юрий Солодов ведет свой блог, в котором дает практические рекомендации.

Медик рассказывает, что с пятого по восьмой день у заболевшего могут появляться проблемы с дыханием.

"Ощущается нехватка воздуха, возникает сухой изнурительный кашель, скудная мокрота. Затем кашель становится влажным, но мокрота забивает маленькие бронхиолы и бронхи. Одышка прогрессирует, пациенту трудно выдохнуть. Это состояние средней тяжести", - говорит врач.

Как помочь себе при одышке и кашле

Лечение положением

Лежите на животе по два-три часа в течение дня. При этом нужно подложить под грудь подушку.

Перкуторный массаж

Для ускорения отхождения мокроты уложите человека на живот и слегка постукивайте по задней поверхности грудной клетки (в области легких).

Усиленный выдох

Налейте до половины воды в бутылку, и выдыхайте в воду через трубочку. При этом вдыхать нужно носом, выдыхать в воду ртом через трубочку. Выполнять процедуру нужно каждый час по 15 минут. Но шарики надувать при ковидной пневмонии нельзя, так как это сильное напряжение, что чревато пневмотораксом.

Нибулайзерная терапия

Проводится для того, чтобы унять сильный кашель, улучшить отхождение мокроты. Препараты назначает врач.

Напомним, что в Украине за последние сутки 12 287 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Ранее мы писали, что врач-патологоанатом показал реалии украинских больниц. Медик говорит, что из пяти вскрытий лишь один без диагноза COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь ВОЗКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь