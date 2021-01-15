Украинский врач рассказал, почему некоторые пациенты болеют COVID-19 очень тяжело

Коронавирус в Украине не сбавляет своих оборотов и люди все равно заражаются и болеют. Известный киевский врач Евгений Дубровский объяснил, почему же у некоторых пациентов течение болезни довольно тяжелое. Во-первых, существуют основные группы риска.

"Это пожилые люди с выраженными метаболическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему? Потому что эти "магические" слова - цитокины, брадикинины, кинины - касаются, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы", - написал врач на своей Facebook-странице.

Итак, почему же группы риска могут переносить коронавирус очень тяжело. Дело в том, что в организме есть мощная система, которую называют ренин-ангиотензиновая (РАС). Почки, сосуды, сердце - это все связано и работает вместе, чтобы обеспечить нормальное функционирование организма. Давление, реакция на нагрузку, баланс жидкости - все это контролируется РАС. Коронавирус проникает в организм через рецепторы ключевого фермента, который работает в этой системе - АСЕ2 (АПФ II).

Этого уже достаточно для определенных проблем, ведь вмешательство в сложную систему РАС вызывает нарушение работы сердца, почек и сосудов. У тех больных, кто уже имеет хронические нарушения работы сердечно-сосудистой системы (ССС), это ощущается сильнее.

"Молодых, у которых нет проблем с ССС, это не касается. Диабет, избыточный вес - все связано. Тоже сосуды, тоже нагрузка на сердце. Плюс, жировая ткань - это высокоактивная биологическая субстанция, которая может влиять на иммунные реакции", - отметил Дубровский.

Также медик подчеркнул, что если у человека нормальный иммунитет и нет хронических заболеваний - он перенесет коронавирус достаточно легко.

Как мы ранее писали, киевский врач Евгений Дубровский рассказал, почему для больного коронавирусом так важен кислород.